台南一名胡姓神棍以祭改四處招搖撞騙，前年假借替女信徒A改運，稱要以性交方式才能「渡」A女，先後強行指侵、性侵得逞，直到A女報案，全案才曝光。刑事部分，胡男遭判5年徒刑定讞；民事部分，台南地院判胡男應賠償A女30萬元，可上訴。

檢警調查，胡男在台南市的自家住宅營業，對外聲稱能提供消災改運解厄的祭改，當時A女為了改善母親憂鬱症病況，便向胡男尋求協助，胡男起初以畫符咒、做儀式等取得A女信任。

檢警指出，2020年4月間胡男假借改運的理由，將A女載到高架橋下，稱A女身上卡很多陰，若不照著他的方法改運，將有厄運降臨，要求須以性交的方式「渡」A女，強行摸胸、指侵得逞。

隔月間，胡男再度強拉A女到工寮，以相同方式對A女恫嚇，先後以手指、按摩棒與下體侵犯A女，犯後再度恐嚇A女，稱若把此事說出去，將會厄運上身等，A女當下不敢報案，後來不甘受辱才鼓起勇氣報警處置。

刑事部分，案經上訴三審，被最高法院駁回，胡男依犯對於女子以違反意願之方式而為性交之行為等2罪，遭判5年徒刑定讞。

被害女子同時提起民事求償，主張胡男以不法手段侵害她的性自主、貞操權及身體權等，導致她身心受創、情緒緊張，摧毀她對於宗教存在救贖的最後希望，至今也未表達悔意，漠視她的身心痛苦，故依法請求胡男賠償60萬餘元。

台南地院審理時，認為女子在無助的情況下，相信胡男有法力可為其排除厄運，但胡男持續洗腦要藉由性交才能改運，並做出上述侵犯女子的行為，侵權屬實，酌情後判胡男應賠償30萬元為合理。可上訴。