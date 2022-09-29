42歲女星艾莉絲5年前和日籍老公離婚，帶著女兒改嫁英國外交官馬培迪，婚後又產下1子，過著幸福的家庭生活。近日，艾莉絲透露，小名「梨梨醬」的乖女兒年僅9歲，便放手她一人搭機探親，與已有2年未見的家人東京團聚；沒想到暑假一回家有些變化，欣慰直喊：「得到媽媽的真傳。」

艾莉絲今年8月時，曾說礙於疫情影響，欲讓9歲女兒隻身搭機赴日，感嘆道：「我一直以為還有9年的時間，等她上大學的時候才會需要送機，沒想到這一天這麼快就來臨了」，她說，一走出機場時不禁淚崩，但得學會放手及放心。隨文也貼出機場送別照，可見幼女與她緊緊相擁，搭機的前一刻還回頭相望，場面溫馨感人。

艾莉絲目送女兒一人搭機，內心百感交集。(圖/艾莉絲 FB)

今日艾莉絲再度分享，眼見挑戰成功一人搭機的女兒，令做媽的她察覺孩子有成長，「離開媽媽身邊的這一個月，她先是去了東京，接著又跟日本家人去了箱根旅行，又和歐吉醬去夏威夷度假，再返回東京的家。」，並表示女兒被疼愛之餘，同時開了不少的眼界，一整個人的個性，變得更有自信、更活潑，又情緒平穩。

而面對女兒小小年紀一人搭機，艾莉絲既滿意又感動地說：「在一個不熟悉的語言環境裡，沒有媽媽在身邊整整一個月的異鄉生活，竟然沒有打來哭哭鬧鬧討拍」據此，她認為這是女兒展現出的超強適應能力，同時不忘幽默自誇：「只能說，這完全就是得到媽媽的真傳呀！！」

艾莉絲也補充說道，全家人包括現任丈夫都很想她，這段期間裡，女兒在國外天天打電話，分享旅遊的所見所聞時，便是一家人最期待的時刻；同時，艾莉絲欣慰提及，女兒旅行時看見漂亮的項鍊，有記得買回來送給媽媽，讓她感動直喊：「果然是我心裡最柔軟的貼心小棉襖」。

網友看完貼文也猛誇女兒的勇敢與成長：「應該有很多美好的故事&回憶！太厲害～～我一個大人去到陌生地會緊張害怕！！！」、「好棒的體驗呀~ 被媽媽愛著的勇敢的孩子」、「小姐姐好棒！媽媽也很棒不是每一個媽媽可以做到的！」、「妹妹勇於冒險的心，來自於媽媽心底的愛，為了成全，勇敢放手飛翔。」