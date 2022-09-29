新北市議會民進黨團今舉行記者會指出，新北市政府經常哭窮，卻把編列在各局處的預算拿去行銷，光是城鄉局、客家局，就有1666萬元被拿去做安居樂業政策推廣計畫，這些錢可換成20.8萬份營養午餐，或提供敬老卡多元使用，痛批侯市府是「包裝政績、浪費公帑」。

民進黨團總召陳啟能表示，議會去年審查預算時，附帶決議要求市府各局處編列預算必須按照預算說明項目執行，議會決議的事項雖屬建議性質，但市府挪用預算，議會毫無所知，市府必須說明。

副總召集人李倩萍指出，去年由城鄉局都市設計科發包了700萬的「翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫」來行銷新北市，但在今年度的4月28日都設科再以「翻轉新北安居樂業政策推廣計畫」400萬的金額發包出去，繼續行銷新北。

李倩萍說，都市設計科工作項目是都市設計審議、法規擬定與小型景觀工程規畫，本身工作不好好做，卻把錢拿去臉書、IG行銷，換算下來1個月要花50萬，錢都拿來行銷包裝，哪有錢做本來的工作，根本不是「好好做事」，是好好行銷、好好包裝。

幹事長羅文崇也說，今年6月21日，客家局文教發展科一年預算只有2200多萬，卻挪了570萬元去做「新北市安居樂業成果推廣勞務採購案」，預算已經這麼少了，居然還挪用四分之一的錢來包裝政績欺騙市民，還是根本不在乎客家人的政策，客家鄉親情何以堪？

羅文崇說，議會是地方政府的最高民意機關，新北市府不但未依決議辦理，更挪用其他局處應執行的業務去宣傳市長自己的安居樂業，黨團找出兩個局處，其他局處一定也有同樣情形。