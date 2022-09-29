邊境管制今（29）日起首階段放寬，行政院今日院會將拍板是否正式宣布於10月13日開放國門。觀光類股指數22日觸及105.5點的近14月高點後拉回，隨著台股今日止跌反彈，類股指數同步止跌勁揚3.14％至102.69點，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲盤面類股。

其中，迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)延續近日漲勢，亮燈攻上漲停價109元，續創上櫃交易當日以來2年高價。連鎖餐飲集團漢來美食(1268)量增強彈8.06％至114元，經營85度C的美食-KY(2723)、六角(2732)同步反彈逾6％。

飯店業者晶華(2707)放量飆升7.88％至198.5元，創2019年6月底以來3年3個月新高。近日波動劇烈的亞都麗緻(5703)勁揚7.46％至18元，雲品(2748)放量勁揚5.64％至48.7元，老爺知(5704)走升5.81％至36.4元，昨日下探16月低價的遠雄來(2712)反彈3.86％。

其他觀光個股表現普強，連鎖餐飲集團王品(2727)、瓦城(2729)及興櫃交易的乾杯(1269)，以及富野(2736)、華園(2702)、海灣(3252)、力麗店(5364)等飯店業者，早盤均上漲3.3～5.2％。旅行業者雄獅(2731)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)則上漲3.5～5.2％。

邊境管制自今日起將首階段放寬，行政院長蘇貞昌昨（28）日赴桃園國際機場視察整備情況時表示，若未來一周疫情發展一如指揮中心先前預判且均能掌握，今日行政院會在各部會形成共識後，有可能如先前預期，由指揮中心宣布於10月13日開放國門。

按指揮中心先前規畫時程，今日起每周入境人次上限提高至6萬，「3+4」全程1人1室、恢復互惠免簽等。若疫情發展如研判預期，預計10月13日每周入境上限提升至15萬人次、改採「0+7」免居隔、開放非免簽國家入境、開放一般社會訪問觀光、取消限團令等。