明德外役監受刑人林信吾上個月訪家探視逾期未歸，逃亡期間偷機車，殺死台南2警，震驚社會，今傳出又有受刑人返家探視證明書日期誤植，依規定持探親證明書向警察機關報到，遭為「逾期未歸」；明德外役監回應，該名受刑人核准返家探視時間是9月17日至9月19日，但總務科人員謄寫日期「誤植」8月13日至15日，將檢討改進並已對相關同仁作出懲處。

獄方表示，該名受刑人是9月第1批獲准返家探親的受刑人，返家探視時間為9月17日至9月19日，但總務科人員誤植，才會導致該名受刑人持探親證明書返回北部探親，依規定向警察機關報到時，員警發現證明書日期是8月13日至15日，以為該受刑人逾期未返回監所，趕緊向監所查詢，確認證明書日期錯誤，應是9月17日至19日。

據了解，該名受刑人9月17日返家探視，當天監所人員針對所有返家探視受刑人約200人，均一一核發證明書，並請當事人核對確認無誤，才可放行，由於該名受刑人是首次返家，可能未仔細查看日期，相關人員也未仔細查核。

獄方對此也表示，經警方聯繫當下，查證確實是監所誤植日期，除向警察說明，也立刻進行補正程序，也強調探親證明書日期誤植，未影響受刑人權益，但針對探親證明書核發疏失部分，除已議處相關人員，也已要求今後務必落實相關文書作業流程，避免再發生類似情形。