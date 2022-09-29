在新北市政府1樓大廳舉辦「解癮-解開毒品上癮真相」多媒體反毒教育特展，設有VR互動區。（陳慰慈攝）

「解癮-解開毒品上癮真相」多媒體反毒教育特展讓民眾了解，吸毒後大腦會發生什麼樣的變化。（陳慰慈攝）

新北市政府與中國信託反毒教育基金會攜手，即日起至10月21日在新北市政府1樓大廳舉辦「解癮-解開毒品上癮真相」多媒體反毒教育特展，展覽內容除了歷來受到好評的仿真毒品氣味體驗區以及吸毒後變臉互動裝置以外，更加碼增設新北特色多媒體展區、實境解謎遊戲及抽獎活動，讓民眾沉浸體驗！

新北市副市長劉和然及中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞今到場主持開幕，並邀請新北中信特攻籃球隊球員共襄盛舉。

劉和然表示，毒品犯罪層出不窮，吸毒的年齡層也有年輕化趨勢，新北市首重從小紮根、將拒毒的意識深植內心，才能遏止毒品的危害，期盼讓毒品在台灣消失。

中信反毒教育基金會副董事長王卓鈞提到，過去7年來開發過4套特展裝置，今年新增與民眾的互動裝置，反毒之路艱鉅漫長，需全民一起努力，只有讓每個人心中都有反毒意識，反毒才會真正成功。

衛生局進一步說明，展覽新增的實境解謎遊戲「記憶特務」，是藉由探詢5個真實藥癮個案的人生經歷，帶領觀展者走進藥癮者的生命故事，感受他們面臨選擇時的掙扎與無奈。遊戲將解謎要素與展覽內容相結合，讓民眾在解謎過程中還能一併吸收展覽豐富知識。

開幕儀式中邀請戒癮更生人阿仁（化名）到場演奏樂器，並由「紐音音樂」伴奏，期許社會大眾陪伴戒癮者重回社會，阿仁過去曾是安非他命成癮者，國中畢業開始叛逆，高中一年級就輟學，在好奇、炫耀的心態下接觸到安非他命，往後20年，親友漸行漸遠，一個個鄙視、嫌棄甚至反目成仇，現在徹底覺悟，透過自己的經驗呼籲「還輪迴在毒海裡的朋友們要早日回頭。」

劉和然說，很多孩子吸毒後未來之路都很辛苦，新北市政府2017年整合各局處資源在市府19樓成立「毒品防治辦公室」，整合教育局、警察局、少輔會、社會局及衛生局資源且定期開會，不僅資源匯集共享，更與新北、台北、士林及基隆等地檢署攜手，強化防毒、緝毒、戒毒效率，因應日新月異的毒品濫用情況，統合各局處及民間社會的力量，全面推動拒毒、緝毒以及戒毒的工作。

解癮特展即日起至10月21日每天上午9時到晚上6時，展出各級毒品、變裝毒品、毒品氣味模擬、藥癮者生活紀錄片及吸食的後果等。展覽主辦方也提供空氣清淨機、新北特攻及中信兄弟周邊等多樣好禮，民眾只要於展覽現場出示實境解謎完成畫面，並在臉書粉絲團按讚，就有機會將大獎帶回家！

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