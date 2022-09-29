無黨籍桃園市長參選人鄭寶清29日召開記者會，控訴桃園市長鄭文燦引以為傲的天幕政績其實是沒有建照、使用執照的大違章，批評鄭文燦斥資10幾億元經費建置天幕，最高甚至每坪造價高達14萬元，直逼豪宅等級，但卻說天幕是臨時建物，可隨時拆除，無疑是大灑幣的散財童子，要求市府說清楚，也呼籲檢調徹查經費流向。

鄭寶清表示，據了解市府斥資逾10億元欲建造40多座天幕，有些天幕每坪造價更高達14萬元，比建豪宅還要貴，天幕等於就是天價的遮雨棚，貴到令人難以置信，市府認為天幕是臨時建物，不需申請建造及使用執照，鄭文燦也曾說天幕隨時可拆，嚴重的是若天幕發生問題導致民眾受傷，市府只說公園養護單位都有投保公共意外責任，人命關天時只有公共保險理，這賠得起嗎？

「別人的囝仔死不完！」鄭寶清痛批，鄭文燦說蓋就蓋、說拆就拆，更是知法、玩法、犯法，天幕花了10幾億元，恐涉嫌工程貪瀆弊端，盼檢調徹查錢都花到哪裡去。鄭寶清感嘆，1個老千（鄭文燦）走了介紹1個詐騙的（林智堅）又來1個大詐騙的（鄭運鵬），受害的是老百姓，市府有責任說清楚為何天幕1坪最高價格要花到14萬元，又不是中正藝文特區在蓋豪宅，人民的錢不應該這樣被丟掉。

桃園市議員參選人陳品杰、袁慧心則說，桃園市內有許多公共建設有弊端，前陣子因地震使得隔音版崩落的八德國民運動中心就是個例子，另外蘆竹國民運動中心頂篷也在漏水，這種案例層出不窮，請公所維修卻被回應目前沒有經費，公共建設從施工就沒有落實監工，現在更沒有經費維修，苦得是老百姓，向民進黨喊話別再只會認真選舉，趕緊回歸市政。