爆料錄音檔流出指稱蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌直接介入鏡電視執照申請案。另民眾黨立委蔡壁如也加碼爆料，她接獲吹哨者提供的錄音檔，顯示NCC洩漏含檢舉人個資在內的秘密資訊給鏡電視高層。NCC諸項爭議儼然成為總統級醜聞，對此台北市長柯文哲今深嘆一口氣，僅講一句「這個真的是打開潘朵拉的盒子。」

立委陳椒華日前在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，揭露去年12月17日鏡電視股東會的3段錄音檔，根據錄音檔，裴偉對股東們說，已透過行政院長蘇貞昌、蔡英文總統的心腹洪耀福等人，向NCC主委陳耀祥施壓。1個月後，NCC審議通過，給予鏡電視執照。

之後關於NCC的爆料陸續曝光，加上總統府、行政院皆牽涉其中，因此被外界譽為「總統級醜聞」，柯文哲今上午出席台北葫蘆寺建廟75週年九聖齊聚水陸除瘟巡安活動開鑼記者會，會後被媒體問及NCC醜聞，柯文哲先深嘆一口氣，接著表示「這個真的是打開潘朵拉的盒子，實在是…」接著離開會場。