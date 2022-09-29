英國央行啟動緊急購債計畫，美債殖利率暴跌，美股大舉反彈，也帶動台股開高表現，盤中一度大漲185.22點。不過，隨著台積電(2330)壓回到平盤附近，及金融股持續疲弱，指數漲幅收斂，回防13500點關卡，預估成交金額約2000億元。

外資昨天再度調節近120億元，本周三個交易日再度賣超261億元，資金持續流出，加上美元指數飆升，使得台幣貶值幅度擴大，昨天創逾5年半新低。今天受到英國央行緊急購債計畫，帶動英鎊強彈，台幣跟隨彈升，但外資持續站在賣方，資金動能匱乏，台幣趨貶方向不變，仍衝擊台股信心，恐怕台股還有下探空間。

國內外經濟情勢嚴峻，俄烏戰爭未停，聯準會官員堅定鷹派立場，經濟衰退疑慮未解，美國股市動盪，亦牽動台股表現。其中，又以科技產業連動最大，台灣屬於淺碟型股市，近期亞股也加入下跌走勢，後續預期國際股市若無法止穩，台股探底走勢未變。

不過，隨著台股跌破波段新低，融資持續減肥，融資餘額降到1800億元以下，在籌碼大幅減肥，靜待指數落底，有助於跌深反彈力道。