保時捷（Porsche AG）股票周四將正式掛牌交易，稍早前其德國母公司福斯汽車將其首發股票價格定於目標區間的最高值，顯示儘管市場動盪不安，但對投資人而言，該豪華車品牌仍然深具吸引力。

保時捷股票周四將在德國法蘭克福證券交易所掛牌，首次公開發行（IPO）價格定於每股82.5歐元。

本月早些時候，保時捷公布的招股價格區間介於76.5～82.5歐元。簿記管理者在本周早些時候曾表示，市場對認購保時捷新股的反應熱烈，保時捷股票獲得數倍的超額認購。

保時捷股票上市料將帶來約195億歐元（約190億美元）收益。

此時正值歐洲市場陷入劇烈震盪，幾乎沒有其他股票選在此時發售，另一方面，包括豪華車在內，汽車製造商的股票則跌跌不休。

根據Refinitiv數據，歐洲企業今年只籌得440億美元資金，創下2009年全球金融危機以來新低。且其中只有45億美元來自IPO。

福斯汽車表示，正是因為市場波動如此劇烈，所以手上有錢可以投資的基金經理人才會迫切需要像保時捷這樣穩定且具吸引力股票。

基金管理公司Capitell投資長Chris-Oliver Schickentanz表示，保時捷過去和現在都是福斯的掌上明珠，現在該IPO非常清楚地告訴你市場認為保時捷的價值為何。當然，這也將對福斯汽車的股東帶來正面效益。