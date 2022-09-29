民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室向新北地檢署控告侯友宜選舉辦公室偽造警察大學「聲明」，警大昨（28日）晚聲明指出，係媒體聯絡承辦人未經長官核准授權的口頭回答，並非警大發布的聲明，將依規定議處，對此新北市長侯友宜昨簡短表示「尊重」。

今天上午侯友宜至新北市警局主持治安工作會報，媒體追問對警大昨晚聲明的看法，侯友宜重申，尊重，謝謝大家的關心，選辦已經就事實說的非常清楚。