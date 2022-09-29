警方進一步附帶搜索時，又發現高男將毒品安非他命藏在帽子裡。（警方提供）

新北市淡水1名高姓男子（47歲），本月24日下午4時許，因在淡水某量販店內竊取店員手機，遭到警方鎖定，循線追查後，於案發1小時內被警方逮補到案，不僅當場起出偷來的手機，另外也在他的帽子裡發現1包安非他命，警方訊後依竊盜及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，高男在24日當天下午，於量販店內搜尋行竊目標，他在店內販售按摩椅產品的櫃位，發現馮姓女店員的手機放在櫃台上，而當時馮女正在向客人介紹產品的使用方式，因此高男趁其不察將手機偷走，直到馮女回到位置上時，遍尋不著手機，才驚覺遭竊，並向警方報案。

警方調閱監視器後，鎖定高男，並發現他以腳踏車代步，研判不會走遠，因此變沿量販店周邊與附近街道查找，不久後果真在400公尺外的飲料店發現他的蹤影，遂立即上前盤查，高男一度謊稱手機是在路邊撿到的，但卻無法詳細說明始末，最後警方持續追問下，他才坦承行竊。

警方進行附帶搜索，查看是否有其他違禁品時，發現他將1包安非他命毒品藏在頭戴的鴨舌帽裡，此時高男竟還惱羞成怒，不僅否認持有毒品，更辯指是警員栽贓，但警方仍依程序，將他上靠逮補，後續依竊盜、毒品罪嫌移送。

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