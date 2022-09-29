在地社團「鹽埕研究社」今年舉辦第3屆奶茶節活動，10月1日至10月31日登場，民眾持奶茶節集點DM至35家合作店家消費，集滿6點可換精美小禮，另有鹽埕散步老街趣及珍珠DIY等體驗活動。（柯宗緯翻攝）

奶茶控照過來！高雄鹽埕區新樂街周邊，短短550公尺就有12家特色奶茶店家，堪稱「奶茶一條街」。在地社團「鹽埕研究社」今年舉辦第3屆奶茶節活動，10月1日至10月31日登場，民眾持奶茶節集點DM至35家合作店家消費，集滿6點可換精美小禮，另有鹽埕散步老街趣及珍珠DIY等體驗活動。

鹽埕研究社所長蕭清元指出，新樂街前身為「黃金街」，曾是全高雄最貴氣的銀樓街道，近年則由老字號奶茶店延伸出周邊多間特色飲料店，短短550公尺長街道內就有12家特色奶茶店家，「奶茶一條街」稱號當之無愧。

蕭清元表示，為再造鹽埕商店街熱度，2020年起在新樂街舉辦首屆「鹽埕奶茶節」活動，打造藝術街區吸引遊客拍照打卡。今年以「鹽埕世界盃奶茶節」為今年活動主軸，由勞動署高屏澎東分署、高科大人文社會學院及日光小林社區發展協會共同舉辦，結合在地店家聯合行銷辦理集點。

蕭清元指出，這次也規畫文青導讀參訪行程，以「老屋再造。鮭魚返鄉」為題，帶領民眾走訪老屋，了解鹽埕歷史人文，將高雄最富有歷史文化的鹽埕區介紹給遊客，為鹽埕地方創生再造新商機，詳情可至臉書「鹽埕好青村」粉絲團查詢。

經發局長廖泰翔表示，市府長期輔導在地商圈改造、發展特色，今年配合台灣設計展在高雄舉辦，與國發會及文總合辦「埕市鹽遊會」，以嶄新面貌的鹽一市場為主展場，推出「埕市記憶儲存點」展覽與遊戲，將延續至10月10日國慶連假，「鹽埕好故事」導覽遊程則至11月13日，歡迎大家到訪感受港都人文魅力。