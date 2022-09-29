花蓮上午9點多出現爆炸聲，臉書粉專「花蓮同鄉會」在上午9時18分發文驚喊「神秘的爆炸聲又出現了」，各地花蓮人也紛紛回報「真的超級大聲，門都震動了有嚇到」、「感覺花蓮縣都聽到了！那到底是什麼啊」，目前巨大爆炸聲原因還不確定，但不少網友猜測，可能是戰鬥機經過的音爆。

花蓮上午9時18分左右的巨大爆炸聲震驚許多民眾，臉書「遠東百貨 花蓮店」發文，「剛剛剛是什麼聲音，超巨大！你們有聽到嗎？」，以及臉書「花蓮同鄉會」也發文指出神秘爆炸聲又出現了，吸引花蓮各地網友們留言：「市區更是大聲，嚇死」、「到底是什麼？窗戶都被爆炸聲震到，嚇一跳」。

還有人表示，「還以為哪裡瓦斯爆炸，一直在等有沒有消防車的聲音」、「美崙也聽到，還以為房子倒塌」、「連壽豐都聽得到」、「有！玻璃窗戶都在震動，我以為又地震還是飛彈打來了...」、「以為地鳴準備地震很緊張」、「太昌也聽到，整條街的人都跑出來看天空」。

對於巨大爆炸聲的來源，不少網友們猜測是超音速戰鬥機低空飛過的音爆聲，「是不是可以請401（花蓮空軍401聯隊基地）出來說明一下？剛剛的聲響是不是戰機音爆造成的」、「開始有直昇機飛來飛去」、「應該是戰機的音爆，有戰機回來了」。