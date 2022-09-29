56歲的張姓男子為市場豬肉攤商，27日早上因為精神不濟便與附近攤商一同飲用保力達來提神，沒想到送豬肉的路上因變換車道未打方向燈遭到攔查，張男渾身飄散酒氣，經酒測後酒測值0.48，張男不敢相信還耍賴要求重測，遭逮後詢問員警「啊我要給客戶的豬肉怎麼辦？」最後員警請張男友人協助送肉，並依公共危險罪將張男逮捕。

員警巡邏行經和平一路、四維二路口時，見張男行車左搖右晃且變換車道未使用方向燈，於是上前攔查，一靠近便聞到張男渾身散發濃厚酒氣，詢問張男是否有飲酒，張男起初辯稱沒有飲酒，表示「我去送貨怎麼喝酒？」但濃厚的酒味逃不過員警的鼻子，張男才坦承自己凌晨到傳統市場上工，一直工作到早上精神有點不濟，在市場和鄰近攤商一同飲用5瓶保力達提神，然後就接著外送豬肉到客戶家。

員警實施酒測後，發現張男酒測值達0.48，張男見自己酒測值超標，露出不可置信的樣子 並表示「我不可能喝那麼多啦」，遲遲不願面對自己超標的事實，還不斷地哀求員警重新酒測，雖然張男已經自身難保了，但依舊掛念著客戶的豬肉，最後無奈地向員警詢問「啊我要給客戶的豬肉怎麼辦？」隨後員警也請友人協助將豬肉送至客戶家中，警方依公共危險罪將張嫌逮捕移送。

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