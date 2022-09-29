年底九合一選舉將至，同時也將進行「18歲公民權投票」。對此國民黨基隆市長候選人謝國樑昨（28）日結束在信義市場的活動後，也馬上進行了一場青年座談會，除了研商如何協助推動年底18歲公民權修憲複決案外，也針對各項青年權益進行交流。

謝國樑昨在臉書發文表示，自己未來在相關政務任命、市政顧問及約聘新進等市府人員上，將會大量優先選用青年，提升年輕佔比，同時規劃成立「青年事務委員會」，並由市長擔任召集人，讓市府各處室的青年權益及相關活動能藉由專責單位跨處室統合，協助青年發展與爭取更合乎需求之權益。

同時謝國樑提到，在青年座談會上有人就「校園學生權益問題、教育與社會接軌」等問題，提出許多想法。其中在學權議題層面，謝國樑認為若學校有違反現行規範、影響到了學生們的權益，那麼應有監督單位要求改善，因此他希望希望透過「青年事務委員會」，讓青年與學生的意見直接與市長討論，直接幫助到他們爭取權益，解決面臨的問題。

另外，謝國樑指出，其所推出的教育政見中已有規劃與國際知名教育機構共同推動線上教育資源，正是為了讓基隆的學生能得到國際認可的優質資源，同時也能針對基隆未來的產業發展需求，培養擁有專業能力的人才，「讓不同條件的學生都能順利與產業接軌，近一步推動基隆在地產業發展」。

最後謝國樑喊話「青年能夠關心自身的權益相當重要，也是對自己負責的一種表現」，他呼籲政府應當要把青年的聲音納入考量，自己也會當青年們的靠山，期盼藉由引進青年參與政策的討論，提供政府未來施政的參考方向，政府需要與青年共同努力，一起讓基隆更好、更進步！