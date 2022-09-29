陪伴小新玩耍的小狗。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陪伴小新玩耍的小狗。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄7歲的男童小新開學後多日未來學校上課，校方多次聯繫40歲小新母親卻都是空號，立即將此事通報至中輟系統，高雄市少年隊8日獲報，透過不斷的詢問小新母親的親友、實地訪查，終於找到小新的住處，小新母親向警方表示，因工作繁忙忘記小新已開學多日，失學間活潑開朗小新都跟家中的小狗玩在一起。所幸警方偕同教育、社政單位共同及時介入關懷協助，讓小新能順利就學，開啟新的生活。

小新就讀林園區某國小，於9月開學前完成註冊，但開學後多日始終沒有到校上課，校方先多次致電聯繫小新母親，但均為空號無法聯繫，立即通報教育局協助，教育局再通報至中輟系統，少年隊8日獲報，先根據校方提供小新母親留下地址尋找，但起初由於小新住家太過偏僻，少年隊先詢問小新母親的親友，從親友口中得知住處區域，再從區域內逐步訪查，終於在23日下午間，在年舊的紅磚平房找到小新。

少年隊員警訪查時，小新還在家中跟兩隻小狗開心得玩在一塊，兩隻小狗見到員警到來時不停對他們喊叫，小新母親聽聞狗喊叫聲後向屋外走去發現是員警，員警見到小新母親後，向她說明小新多日沒去學校上學，被校方通報為失學兒童，小新母親向員警表示，自己平日都在外工作，工作繁忙不曉得小新已經開學了，對於造成校方與員警的困擾，她也感到很抱歉。

據了解，小新父母多年前離異，離異後小新的父親在外地工作，小新主要由母親照顧，相依為命住在年舊失修的紅磚瓦屋內，屋內牆壁滿處裂痕，還有逢雨必漏的屋頂，環境相當困苦。母親平日都在外到處打零工維生，很少時間陪伴小新，也為了擔心小新獨自一人在家不安全，還特地養了兩隻小狗陪伴他，兩隻狗也成為了小新失學間好朋友；至於手機為何是空號？母親表示收入不穩定，當時手機因未繳電話費被斷訊，校方才會沒有聯繫上。

少年隊員警與小新母親詢問家庭情況後，有進一步通知學校及社會局等社政單位協助後續加強小新母親對於小新的輔導學習及生活救助事宜，目前小新都有順利到校就學，開啟新的生活。