88歲「鑽石歌王」林沖去年傳出病危，3月因左腳動脈血管阻塞開刀，但手術過程傳出血休克，緊急輸血12袋才救回一命，他健康狀況回穩後，近日卻傳出要飛離台灣，他受訪表示離開台灣跟健康狀況無關，是要去新加坡演唱開啟長達1個月的巡演工作，他也希望以自身經驗傳福音，分享「手術室裡的鑽石奇蹟」。

林沖去年8月出席活動，體型明顯瘦了一圈，他受訪自曝：「我的動脈斷掉了，血一直流出來，血氧降低，快要斷氣了」，後來他見到紀寶如，第一句話就說：「我從鬼門關走出來的，我一定要再開演唱會」，並難過說：「我一直禱告上帝再給我一點時間，不要帶我走。」

今年8月底林沖出席「中華民國關懷演藝人員基金會」，表示近年因疫情影響工作，原本5月美國洛杉磯世界華僑總會的副會長特別來台邀請他，安排他9月24日到美國演出，但後來因為疫情取消，幸好後來又傳出好消息，新加坡教會團體提出邀約，請他本月20日到新加坡開唱並分享抗病經歷。

據《三立新聞網》報導，近年林沖病魔纏身，除了去年的手術外，還罹患心臟病、糖尿病、攝護腺癌等，新加坡眾教會見此便邀請他來開唱，並希望他分享上帝是怎麼救他脫離死蔭幽谷，為此，林沖已經特別準備好十多套華麗秀服，近期也為此健身、做物理治療，並準備好各種大大小小保養品，只盼屆時能華麗登場，展現出最有朝氣的一面分享經歷與歌唱才華。