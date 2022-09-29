「家庭」對每個人來說都是很重要的存在。《搜狐網》運勢專欄分享，親情是牡羊座、金牛座、巨蟹座、獅子座、處女座的軟肋，他們家庭觀念重，總是把家人放在第一順位，絕不允許自己的親人遭受到任何傷害或委屈，因此只要遇到涉及親情的事，他們就會變得很不理性，甚至亂了分寸。

▍牡羊座

牡羊座重視親情，與家人間的關係也很緊密，屬於非常孝順的類型，但也因為如此，親情成了他們不可觸碰的軟肋，即便在別人眼中看起來很衝動，他們還是會拚盡全力捍衛自己的親人，不允許家人受到絲毫傷害，更不願意讓家人受委屈。

▍金牛座

金牛座可以忍受自己受委屈，但絕不允許家人也遭到同樣對待，在他們心中，家人永遠都是第一順位，因此他們總是為家庭默默付出，不求回報，不過也因為無法割捨親情，導致親情成了他們的軟肋，甚至常常為了家人而受傷。

▍巨蟹座

從顧家這方面不難看出巨蟹座的家庭觀念有多強，他們渴望和諧的家庭關係，因此願意為此付出努力，若有人想破壞他們與家人的關係，那他們一定會不惜一切代價捍衛到底，但當事情涉及到家人時，他們就很難不念及親情，導致最後常常包容和遷就家人，使親情成為自己的軟肋。

▍獅子座

獅子對家庭有著很強的歸屬感，而家人就是他們不可觸碰的軟肋，若有人要傷害自己的親人，他們絕對不會輕易放過對方。所以寧可惹獅子座，也千萬不要輕易去招惹他們的家人，否則後果可不堪設想。

▍處女座

處女座重視親情，也擅長維持自己與家人間的關係，相較於別人口頭上的孝順，他們更懂得用實際行動為家人著想，不計回報地為家人付出和奉獻，但也因為如此，親情成了他們的軟肋，只要遇到涉及親情的事，他們就會變得很不理性，甚至亂了分寸。