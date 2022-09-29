美國總統拜登似乎忘記共和黨議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）已在8月的車禍中身亡，28日不斷問「賈姬在哪裡」，迫使白宮尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在面對記者追問時無力招架。

美國共和黨眾議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）8月出車禍身亡，美國總統拜登後續發布聲明哀悼，白宮也降半旗致意，不過拜登昨（28）日竟在活動上公開點名沃洛斯基，反覆詢問「她在哪裡」，似乎忘記她已經過世了。這起「口誤」事件讓白宮記者會亂成一團，各大媒體狂問拜登的心智狀況，不過白宮發言人只是「跳針」般地回應因為拜登將她「放在心中首位」，最後還招架不住發怒，要記者「別妄下定論」，批評記者「無禮」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，白宮昨日舉行「飢餓、營養、及健康會議」（Conference on Hunger, Nutrition and Health），這是白宮自1969年以來首度舉行飢餓會議，討論糧食危機問題。

拜登昨日上台致詞時唱名幾位催生立法、促成這次會議的國會議員，其中也包括共同提案人、上個月車禍過世的共和黨眾議員沃洛斯基，不過當拜登唱名到沃洛斯基時，似乎忘了沃洛斯基已經去世，還詢問沃洛斯基「在哪裡」。

「我要感謝你們所有人，幫助實現這件事，包括眾議員麥高文（Jim McGovern）、參議員布勞恩（Mike Braun）、參議員布克（Cory Booker），議員－賈姬，妳在這裡嗎？賈姬在哪裡？我想她不會來了。」現場畫面顯示拜登看向台下的幕僚，降低音量詢問「賈姬在哪裡」。

事實上沃洛斯基8月車禍過世後，拜登就曾發布聲明哀悼，當時他在聲明中表示他與夫人吉兒（Jill Biden）相當「震驚且難過」，白宮也降半旗致意。

拜登似乎「忘記」沃洛斯基過世的畫面讓白宮記者團相當困惑，當天稍後的白宮記者會亂成一團，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）不斷被記者追問拜登的心智狀況，不過尚皮耶拒絕承認老闆說錯話，一律回應拜登將沃洛斯基「放在心中首位」，「她在總統心中首位，他非常期待這周五接見她的家人時討論她的非凡政績。」

針對記者追問拜登為何問已經過世的眾議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）「在哪裡」，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）似乎難以招架。

尚皮耶連續9次回應記者沃洛斯基「在心中首位」，但都沒有說明拜登為何會認為沃洛斯基還活著，記者們的提問變得愈來愈尖銳，尚皮耶的答覆似乎變得愈來愈牽強，而且逐漸失去耐性。

CNN記者馬丁利（Phil Mattingly）追問拜登為何會尋找死去的議員，「我不認為把某人擺在心上時，這有這麼的不尋常，尤其這是一場大活動。」

馬丁利之後，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者波特諾伊（Steven Portnoy）接續追問，「拜登是不是困惑了？是不是提詞機上寫了他認不得的東西？」尚皮耶回應，「你這是在妄下定論…如果真的是這樣，我就會說了」，「我所說的是，她很重要，而且他將在2天內接見她的家人。」

波特諾伊又追問白宮是否會公布拜登的講稿，以讓外界了解中間發生了什麼錯誤，不過尚皮耶回應不認為「這有什麼關係」，並且再度跳針護航：「我剛回答了她在心中首位，我不認為有不尋常，我認為我們許多人都經歷過這種時刻。」

不過記者們不買單，《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者維瑟（Matt Viser）追問：「最讓人困惑的是，就算沃洛斯基和她的家人在心中首位，為什麼總統會以為她還活著？而且還在會議室裡？」尚皮耶直接回應：「我不覺得有什麼奇怪的。」

「新聞頭條」（Newsmax）網站記者羅森（James Rosen）反嗆：「我幾乎每天都想到約翰藍儂，但我不會到處找他。」

半島電視台（Al Jazeera）記者海克特（Kimberly Halkett）要尚皮耶給明確答案，「這種困惑狀況發生的頻率愈來愈高，美國人都在看，而且他們有疑慮，妳怎麼說？這是合理的問題，我們需要一些答案。」

尚皮耶直接忽略海克特的提問，海克特見狀後吼回去：「我們在問的是總統的心智敏銳度（mental acuity）。」尚皮耶似乎被問到惱火，拒絕直接回應拜登的心智狀況，回嗆：「現在不是輪到妳發問，妳這樣是對妳的同事們不禮貌。」海克特也不甘示弱：「妳不回答這個問題可能也在對我們不禮貌。」尚皮耶繼續反嗆：「妳對妳的同事大吼，那非常不禮貌。」

這時另一名記者插話：「對於這個問題，我們到底能不能有答案？」海克特此時補槍：「『在心中首位』不是個答案。」

文章來源：Biden asks if deceased congresswoman is present at White House food insecurity conference
文章來源：Biden searched out dead lawmaker because she was ‘top of mind’, White House claims
拜登「牽錯老婆」把吉兒晾一旁？外媒揭真相：搞錯了
影》拜登怎麼了？登CNN 20秒詭異動作讓網友炸鍋了
影》拜登自曝「有癌症」網炸鍋 白宮回應了

#拜登 #賈姬．沃洛斯基 #Jackie Walorski #美國總統 #議員