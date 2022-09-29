美國總統拜登似乎忘記共和黨議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）已在8月的車禍中身亡，28日不斷問「賈姬在哪裡」，迫使白宮尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在面對記者追問時無力招架。

美國共和黨眾議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）8月出車禍身亡，美國總統拜登後續發布聲明哀悼，白宮也降半旗致意，不過拜登昨（28）日竟在活動上公開點名沃洛斯基，反覆詢問「她在哪裡」，似乎忘記她已經過世了。這起「口誤」事件讓白宮記者會亂成一團，各大媒體狂問拜登的心智狀況，不過白宮發言人只是「跳針」般地回應因為拜登將她「放在心中首位」，最後還招架不住發怒，要記者「別妄下定論」，批評記者「無禮」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，白宮昨日舉行「飢餓、營養、及健康會議」（Conference on Hunger, Nutrition and Health），這是白宮自1969年以來首度舉行飢餓會議，討論糧食危機問題。

拜登昨日上台致詞時唱名幾位催生立法、促成這次會議的國會議員，其中也包括共同提案人、上個月車禍過世的共和黨眾議員沃洛斯基，不過當拜登唱名到沃洛斯基時，似乎忘了沃洛斯基已經去世，還詢問沃洛斯基「在哪裡」。

「我要感謝你們所有人，幫助實現這件事，包括眾議員麥高文（Jim McGovern）、參議員布勞恩（Mike Braun）、參議員布克（Cory Booker），議員－賈姬，妳在這裡嗎？賈姬在哪裡？我想她不會來了。」現場畫面顯示拜登看向台下的幕僚，降低音量詢問「賈姬在哪裡」。

President Biden seems to forget that Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car crash in August, seeking her out in the audience:



"Jackie, are you here? Where's Jackie? She must not be here." pic.twitter.com/inzKDHrPK7 — The Recount (@therecount) September 28, 2022

事實上沃洛斯基8月車禍過世後，拜登就曾發布聲明哀悼，當時他在聲明中表示他與夫人吉兒（Jill Biden）相當「震驚且難過」，白宮也降半旗致意。

拜登似乎「忘記」沃洛斯基過世的畫面讓白宮記者團相當困惑，當天稍後的白宮記者會亂成一團，發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）不斷被記者追問拜登的心智狀況，不過尚皮耶拒絕承認老闆說錯話，一律回應拜登將沃洛斯基「放在心中首位」，「她在總統心中首位，他非常期待這周五接見她的家人時討論她的非凡政績。」

針對記者追問拜登為何問已經過世的眾議員賈姬．沃洛斯基（Jackie Walorski）「在哪裡」，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）似乎難以招架。

尚皮耶連續9次回應記者沃洛斯基「在心中首位」，但都沒有說明拜登為何會認為沃洛斯基還活著，記者們的提問變得愈來愈尖銳，尚皮耶的答覆似乎變得愈來愈牽強，而且逐漸失去耐性。

CNN記者馬丁利（Phil Mattingly）追問拜登為何會尋找死去的議員，「我不認為把某人擺在心上時，這有這麼的不尋常，尤其這是一場大活動。」

CNN's @Phil_Mattingly: "I'm trying to get my head around the response. [Walorski] was top of mind for [Biden] & her family was...here & that's what he was thinking about? Why was he looking for her?"



KJP: "I think people can understand...when someone is at top of mind." pic.twitter.com/Hy0MKWTamx — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 28, 2022

馬丁利之後，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）記者波特諾伊（Steven Portnoy）接續追問，「拜登是不是困惑了？是不是提詞機上寫了他認不得的東西？」尚皮耶回應，「你這是在妄下定論…如果真的是這樣，我就會說了」，「我所說的是，她很重要，而且他將在2天內接見她的家人。」

波特諾伊又追問白宮是否會公布拜登的講稿，以讓外界了解中間發生了什麼錯誤，不過尚皮耶回應不認為「這有什麼關係」，並且再度跳針護航：「我剛回答了她在心中首位，我不認為有不尋常，我認為我們許多人都經歷過這種時刻。」

WashPost's @MViser: "I think we all...get why [Walorski's] top of mind. You've made that case pretty effectively...[W]hy...does [Biden]t think...she's living & in the room?"



KJP: "I don't find that confusing. I think many...can speak to [that]...That is not an unusual scenario" pic.twitter.com/TsRlSlhsJQ — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 28, 2022

不過記者們不買單，《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者維瑟（Matt Viser）追問：「最讓人困惑的是，就算沃洛斯基和她的家人在心中首位，為什麼總統會以為她還活著？而且還在會議室裡？」尚皮耶直接回應：「我不覺得有什麼奇怪的。」

「新聞頭條」（Newsmax）網站記者羅森（James Rosen）反嗆：「我幾乎每天都想到約翰藍儂，但我不會到處找他。」

CHAOS in the Briefing Room as KJP tries to escape Walorski Q's w/help from lapdop USA Today reporter...Other reporter: "These moments of confusion are happening w/increasing frequency."



EWTN's Owen Jensen: "Why don't you just apologize? Sounds like you're making excuses." pic.twitter.com/EUizBLTnwW — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 28, 2022

半島電視台（Al Jazeera）記者海克特（Kimberly Halkett）要尚皮耶給明確答案，「這種困惑狀況發生的頻率愈來愈高，美國人都在看，而且他們有疑慮，妳怎麼說？這是合理的問題，我們需要一些答案。」

尚皮耶直接忽略海克特的提問，海克特見狀後吼回去：「我們在問的是總統的心智敏銳度（mental acuity）。」尚皮耶似乎被問到惱火，拒絕直接回應拜登的心智狀況，回嗆：「現在不是輪到妳發問，妳這樣是對妳的同事們不禮貌。」海克特也不甘示弱：「妳不回答這個問題可能也在對我們不禮貌。」尚皮耶繼續反嗆：「妳對妳的同事大吼，那非常不禮貌。」

這時另一名記者插話：「對於這個問題，我們到底能不能有答案？」海克特此時補槍：「『在心中首位』不是個答案。」