精確(3162)公告香港子公司與蘇州亞德林共同取得敏實集團德國公司(MINTH GMBH)於塞爾維亞之子公司(UNITEDALLOY-TECH EUROPE Limited Liability Company Sabac 100％股權，但亞德林無預警通知終止合作計畫。精確指出，雙方從2020年7月進行一連串合資於塞爾維亞計畫中的建廠、技術轉移和人員培訓等合作，隨即開展實際執行計畫，並於2022年8月前完成試產出貨，雖然終止合作計畫，但一連串的技術參數校訂及精確技術團隊都可完全獨立運作，並不會對精確未來生產有任何影響。

精確表示，研判亞德林內部對於未來發展及公司資金運作與以往出現差異，在雙方原定計畫中，今年1月底前必須交付合資款共計150萬歐元至塞爾維亞廠合資廠，但亞德林因手續和其他考量，一直無法履行契約，亞德林雖於6月簽屬保證切結書，但至10月仍未出帳，按合約亞德林應於2022年12月底前應交付第2筆合資款，在無法付出款項的可能因素下，終止合作協議。

精確今年1月已經入資4100萬歐元，確保建廠和運作正常，為尋求周全並開展銀行融資3500萬歐元，因應未來可能資金需求，即使亞德林500萬歐元款項無法入帳，也不會造成資金短缺，精確會另行籌資補足股款。