終於等到這一天！行政院今日正式宣佈，入境旅客自10月13日起放寬為0＋7新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄獅旅遊的日韓、東南亞、美加、歐洲等商品立刻上架販售，每人最低價2萬元有找。另為慶祝組團解禁，雄獅即起推出「免費辦護照、出國趴趴造」活動，11月30日前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品，就可享免費辦理護照服務，現省1800元。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49％，其次為歐洲19％、東南亞8％；國際機票銷量也有成長，銷量前5名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

雄獅除取得日本航線約近3萬席次，也與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，熱門的滑雪行程已有超過600人搶先預訂。

雄獅旅遊即日起正式開賣團體旅遊商品，並於官網推出解封特惠專區，「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價1萬9900元起、「旅天下解封冬季北海道函館5日」每人最低2萬9900元起、「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低2萬9999元起。

自由行推薦「酷遊首爾乙支路高爺公寓自由行5日」，2人成行每人最低價1萬999元起，加贈交通卡及5日Wi-Fi；「旅天下解封沖繩虎航自由行4日」每人最低價1萬8499元起，包含來回機票、機上餐食、來回20公斤託運行李、市區飯店住宿等；「特選法瑞德機加酒10日」每人最低價5萬9900元起，另可以半價優惠加購原價760歐元的當地行程。

「免費辦護照、出國趴趴造」活動即日起至11月30日報名付訂雄獅指定國外團體行程商品（限2023年3月20日前出發，春節及228連假前指定日期不適用，促銷商品除外），就可享免費辦理護照服務，現省1800元，活動名額無上限。