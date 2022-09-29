根據IMD(瑞士洛桑管理學院)最新公布的世界數位競爭力排行，在全部接受查訪63個國家中，日本排第29，比2021第28名還要差1名。若日本單純跟自己比，則是這項調查報告自2017年開始發布以來，排名最差的。

在29日公布的排名中，光是在亞洲地區，日本就落後於第4名新加坡、第8名韓國、第9名香港、第11名台灣以及第17名中國大陸。IMD指出，日本數位化在走下坡，看不出有什麼明顯轉變。

這項排名是看各個政府單位以及民間社會對數位化的接受度、普及度甚至應用度，同時，也涉及各項知識水平、技術程度甚至未來準備等，然後歸納出綜合排名。日本這次在知識水平方面得分最少，排名也每況愈下，2020年時還曾是第25名。

根據日本政府估算，到了2030年，日本將短缺45萬名IT高科技人才。日本遇到的問題是，有7成的IT從業者都集中在所謂高科技公司，一般非科技的日企基本上沒有人了解這些資訊科技。

因此，房地產開發業者三菱地所(Mitsubishi Estate)看到這項不足，正在職訓集團內1萬名員工，相關數據分析以及數位化輔助工具操作等。宜得利家具商(Nitori)更是另外成立1家公司，薪資結構與母公司不同，員工年薪至少從1000萬日圓，約6.9萬美元起跳。

來看排名第1的丹麥，當地政府推出borger.dk網站，這是一個大家可以隨時登入的一站式政府公務網頁。至於2021年排第1的美國落居第2，瑞典則排名第3。

與日本社會不同，西方企業通常是根據工作重要性，而不是職場資歷來給予薪資。另外，這些外國公司還會自己招攬IT工程師，日本通常會把資訊系統以及軟體開發交給專事於IT的公司行號。

至於新加坡、韓國、香港、台灣以及中國大陸，為何比日本的排名還要前面，就拿新冠抗疫來說，日本還是在使用傳真機來蒐集相關病情資料，當地政府也缺乏橫向對接模式。

所以，現任日相岸田文雄正快馬加鞭走進數位化，包括祭出5年內要生出230萬數位相關從業者，但觀察家指出，該計劃中有大量的豬肉桶支出。不過，外界卻詬病，日本政府這樣做難免會有政治分贓嫌疑。

專家學者指出，日本想變成數位化大國，不是光增加資訊科技人才就好，而是要改變整體經濟架構，單靠技術不是根本的解決方案。日本數位化倘若一直原地踏步，失去全球主導地位只是時間長短而已。