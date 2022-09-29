九合一選舉進入倒數，台北市長選戰格外引發關注！《匯流新聞網》27日公布最新台北市長民調，國民黨參選人蔣萬安以29.6%支持，領先無黨籍參選人黃珊珊的28.2%、民進黨參選人陳時中的25.6%。然而，對比同個機構5月份做的民調可發現，蔣、黃兩人有明顯的流動，陳幾乎是「原地踏步」，引發網友熱烈討論。

「匯流民調」在5月時公布台北市長民調，當時有31.9%支持蔣萬安，26.2%力挺陳時中，24.8%支持黃珊珊，當時更形容台北市長選舉「三強鼎立」態勢已成。然而，前陣子陳時中提出當選後將在台北市所有公共廁所都裝上免治馬桶的政策，卻因宣傳影片引發爭議外，又被爆出盜圖疑雲，使其支持度受到影響。「匯流民調」27日公布最新民調可看出，蔣萬安以29.6%支持，領先黃珊珊的28.2%、陳時中的25.6%。

有網友今(29)日在PTT分析民調變化，蔣萬安從31.9%下降至29.6%；陳時中則以26.2%下降至25.6%；黃珊珊則以24.8%上升至28.2%。該網友認為，蔣萬安跟黃珊珊有明顯的流動，陳時中則幾乎是原地踏步4個月。

此文引來許多網友回應，紛紛表示「 陳保底是17%，不過看起來越來越遠了」、「陳輸不意外啊，贏了才是撿到的」、「怎麼還覺得陳時中拿得到基本盤，之前的年輕人誰會投他」、「我個人覺得張淑娟驚世一泣，陳時中跟黃珊珊都會跌，只有蔣萬安升」、「蔣的票最鐵，還是最有機會」、「身為深綠，老實說我也不知道民進黨現在的選舉戰略到底是啥」。