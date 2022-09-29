中央警察大學是否針對新北市長侯友宜博士學位一事發過聲明，陷入羅生門，侯選辦昨出示與警大媒體承辦人的對話截圖，強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」，警大則說，對話截圖中非校方發布的聲明，因未經長官批准授權，將議處承辦人員疏失，民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪續攻此議題，並批評侯友宜陣營禁不起檢驗。

林佳龍表示，事實的真相只有一個，已經水落石出，警察大學也正式發表聲明，否認侯陣營所出示的警大聲明，從這件事可以看見侯團隊的心態，就是將錯就錯 絕不認錯。

林佳龍說，看賴的截圖，是個人資訊的交換，而且警大也表達沒有發布聲明，侯團隊把個別的人員資訊交換，指成警大聲明，一錯再錯，心態有問題；他批，犯錯並不可恥，要能知錯改過，可是從這件事可以看到，侯陣營就像是面對恩恩案一樣，永遠自說自話，不願面對外界質疑，採取逃避的做法、禁不起檢驗。

林佳龍指出，截圖中也有很多矛盾，包括侯友宜2004年口試、取得學位，可是侯友宜博士論文是2003年12月口試，怎麼會差一年時間？而且截圖裡面的用字明顯有人加以拼湊，一下講警大、一下講該校，好像真的要假裝成警大的聲明，破綻太多。

林佳龍說，假造的聲明內容就有問題，警大當然不可能去發這個聲明，也一而再再而三澄清，不希望侯陣營對外傳達錯誤的訊息，侯陣營就是硬凹，而這次事件也普遍呈現侯團隊面對事故的作法，就是先否定、爭功諉過，然後絕不認錯，這樣的執政態度不是所謂的好好做事，並沒有誠實地面對發生的事。

林佳龍表示，競辦已經提告，就是希望法律訴訟能完整釐清，而不只是警大聲明，侯友宜的博士論文才是關鍵。

林佳龍繼續質疑，入學申請提到的「相當碩士論文著作」，侯拿不出來，而侯四年時間都任職刑事警察局局長、副局長，沒有請假、留職修課，完全不符合一般博士課程要修習的時間，博士學位需要等同碩士著作、修很多課、學科考，從提出博士論文計畫書到研究、撰寫，一般來講都要6至8年，才能完成社會科學博士論文。

林佳龍強調，侯友宜這樣的特例 「前無古人後無來者」，侯友宜只要說清楚就會有問題，只能逃避，但應該要誠實面對，需要進一步被檢視，套一句侯友宜講的話「博士論文可受公評，大家來檢視」，希望侯也可以配合。