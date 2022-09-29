烏克蘭的正妹Dasha來台後，第一次吃品嘗的早餐是蛋餅、燒餅油條、飯糰和豆漿，其中最受到她青睞的是豆漿，大讚「我真的好喜歡豆漿的味道」，同時她也透露在烏克蘭大多是以麥片、水果當早餐，對比在台灣有這麼多的選擇，她直呼，「真的很幸福。」

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（28）日上傳的影片中，來自烏克蘭的Dasha透露，在烏克蘭沒有太多時間可以享受早餐，通常只有吃麥片配水果，她來台後發現台灣的早餐有很多選擇，包括蛋餅、燒餅夾油條等。

Dasha大口咬下燒餅油條後表示，感覺全部吃完會太有飽足感，且口感偏乾，《不要鬧工作室》的板主建議她搭配豆漿，只見Dasha每吃一口燒餅油條，就喝一口豆漿，直呼兩者配在一起真的很搭。除此之外，她還點了一個飯糰，她第一次看到飯糰的外觀嘖嘖稱奇說，「到底是怎麼把配料放進去，再做成一顆球？」

Dasha將飯剝開後，發現除了有油條外，裡面還包有酸菜，組合令她直呼「真的好奇怪」。接著Dasha又喝了好幾口豆漿，她露出滿意的表情說，「我真的好喜歡豆漿的味道，能在台灣吃到這麼多不同的食物是幸福的」。