0＋7配套措施 恢復機場常態入境、防疫旅館全數回歸一般旅宿經營。（衛福部提供）

行政院預計於10月13日實施入境免居隔（0＋7），中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（29日）於行政會後記者會表示，規畫原則就是「疫前怎麼做就怎麼做、恢復到常態！」相關配套措施包含將恢復機場常態入境通關、免居家檢疫改為7天自主防疫、防疫旅館全數回歸一般旅宿經營、修正旅行業入、出境團體旅遊指引等。

王必勝指出，機場檢疫、自主防疫及相關配套調整規畫，將恢復機場常態入境通關，撤除審單區、發燒篩檢站協處健康異常旅客、改於入境行李提取大廳發放家用快篩試劑。

此外，免居家檢疫改為7天自主防疫，入境當天、自主防疫第1天及有症狀時快篩；外出時需有2日內快篩陰性結果，取消發送居家檢疫通知書、停止電子追蹤機制、手機電子監督措施、居家檢疫健保註記、取消地方政府居家檢疫關懷服務。

王必勝指出，家用快篩試劑發放對象為2歲以上旅客，每人4劑家用快篩試劑，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布之自主防疫指引辦理。

關於防疫旅宿部分，王必勝強調，全數回歸一般旅宿經營，交通部已加強溝通並將於轉型期提供鼓勵措施，確診隔離需求由衛福部醫福會集中檢疫場所統籌調度移工與境外生部分，由教育部及勞動部預為研擬相關配套。

王必勝也說明，修正旅行業入、出境團體旅遊指引，入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送；不與國人同桌共餐；旅客確診轉送與收治流程依現行通報機制辦理，由導遊協助協處住宿原則一人一室，同行同團可採多人一室。此外，防疫車隊持續營運，優先載送有症狀入境旅客，無症狀者將可搭乘大眾運輸工具。