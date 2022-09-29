歐盟議會議員（MEP）馬利雅尼（Thierry Mariani）發推文狂酸俄羅斯是一個奇怪的國家，但因為內容太過離奇，引來網友熱議你到底在酸誰。

La #Russie est quand même un pays étrange : sa propre armée se bombarde toute seule quand elle occupe une centrale nucléaire et elle détruit elle même son propre gazoduc au lieu de fermer simplement le robinet comme elle l’a déjà fait plusieurs fois.

C’est étrange n’est-ce pas ? — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) September 28, 2022

法國資深政治家馬利雅尼曾任法國前交通部部長，現為歐洲議會議員，稍早發了一則貼文狂噹俄國：「俄羅斯仍是一個奇怪的國家，它自己的軍隊在佔領核電廠後一直在自己炸自己，他自己破壞了自己的天然氣管道，而不是先前已經做過幾次那樣，簡單的關掉天然氣氣閥。很奇怪不是嗎？真是個奇怪的國家。」

這番言論實在太過於離奇，引來法國網友熱議，都搞不清楚到底是在酸誰了。有網友憤慨表示：「曼尼拉砲擊事件，1939年11月26日，蘇聯轟炸了俄羅斯村莊Mainilia，殺死了俄羅斯人，並透過這次假旗行動來藉口譴責芬蘭，並於4天後1939 年11月30日對芬蘭發起冬季戰爭。」

對此馬利雅尼則回應：「美國人也對越南北部的東京灣（Tonkin Gulf）的事件也做了同樣的事情，並藉此宣布了越南戰爭。但是等等，這跟現在（烏俄戰爭）的局勢不一樣，沒有人需要藉此來發動戰爭，因為早就已經開打7個月了（自2月24日至今）」，

而其他網友則表示：「對啊，還 真 奇 怪 啊。」、「誰信？美國人自己都不信。」、「我們法國都正在自毀了，當然有人信。」、「哦，好吧，誰從2014年開始冷酷地轟炸頓巴斯地區…他自己的國家。」