歐盟議會議員（MEP）馬利雅尼（Thierry Mariani）發推文狂酸俄羅斯是一個奇怪的國家，但因為內容太過離奇，引來網友熱議你到底在酸誰。
法國資深政治家馬利雅尼曾任法國前交通部部長，現為歐洲議會議員，稍早發了一則貼文狂噹俄國：「俄羅斯仍是一個奇怪的國家，它自己的軍隊在佔領核電廠後一直在自己炸自己，他自己破壞了自己的天然氣管道，而不是先前已經做過幾次那樣，簡單的關掉天然氣氣閥。很奇怪不是嗎？真是個奇怪的國家。」
這番言論實在太過於離奇，引來法國網友熱議，都搞不清楚到底是在酸誰了。有網友憤慨表示：「曼尼拉砲擊事件，1939年11月26日，蘇聯轟炸了俄羅斯村莊Mainilia，殺死了俄羅斯人，並透過這次假旗行動來藉口譴責芬蘭，並於4天後1939 年11月30日對芬蘭發起冬季戰爭。」
對此馬利雅尼則回應：「美國人也對越南北部的東京灣（Tonkin Gulf）的事件也做了同樣的事情，並藉此宣布了越南戰爭。但是等等，這跟現在（烏俄戰爭）的局勢不一樣，沒有人需要藉此來發動戰爭，因為早就已經開打7個月了（自2月24日至今）」，
而其他網友則表示：「對啊，還 真 奇 怪 啊。」、「誰信？美國人自己都不信。」、「我們法國都正在自毀了，當然有人信。」、「哦，好吧，誰從2014年開始冷酷地轟炸頓巴斯地區…他自己的國家。」
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