一名男大生在論壇發文表示近日在通識課上認識一位正妹，他自認為與對方相談甚歡便直球告白，但對方的回覆讓原PO充滿疑問，因此發文詢問網友們「她答應了？」並附上聊天紀錄，怎料他自作多情的對話讓網友們看完直呼「有病要記得去看醫生欸」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，近日在通識課時旁邊坐了一位正妹，於是便向對方要了IG，回去後他主動開啟對話，過程中他自認為與對方相談甚歡，也自信的感覺女方對他有興趣，便向對方告白了，不過女方的回應讓原PO不清楚算不算答應，且之後也未再回覆過，讓原PO質疑「是太害羞還是在忙嗎？」，發文詢問網友是否有過類似的經驗。

原PO附上的聊天紀錄截圖。(翻攝Dcard)

從原PO附上的聊天紀錄截圖，他向對方打完招呼後便自我介紹「我是剛剛通識課坐妳旁邊的帥哥」，女方則禮貌性的回覆「哈哈」，接著他讚美對方「妳比想像中開朗哈哈」，女方則回了笑臉符號，隨後他便直球告白「我看我們很合得來，要不要在一起？」，突如其來的告白讓對方回了一個問號加尷尬笑的表情符號，沒想到他卻繼續追問「所以是要嗎？」。

貼文曝光後引發網友熱議。(翻攝Dcard)

自作多情的對話讓網友們都看傻了眼，紛紛留言要這位名為「我沒有病，只是看都看不清」的網友該去看病了，「有病要記得去看醫生欸」、「你不是看不清，你是真的有病」、「看都看不清，應該是眼睛生病了」、「超級噁男…」、「誰會說自己是帥哥，哪裡看得出來你們很合，到底有沒有毛病，恭喜你獲得噁男稱號～」、「？？？這是什麼普信天花板」。