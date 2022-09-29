每個人都知道，人與人之間有緣份，但是互相看不順眼，其實也是緣份的一種表現，兩個不對盤時互補反而特別強烈，如果能在長期接觸過程中，從情感的衝突碰撞之間逐漸領悟相處之道，就有機會打開心胸，《摘星工廠》運勢專欄指出，生肖鼠VS生肖虎、生肖龍VS生肖兔、生肖猴VS生肖牛、生肖雞VS生肖狗，雖然互相看不順眼，但是如果學會互補，那雙方會得到很大的進步和成長。

1.生肖鼠VS生肖虎

互看不慣，漸生好感

生肖鼠特別看不慣生肖虎的部分，因為他們一副高高在上驕傲的樣子，而生肖虎也不喜歡生肖鼠，覺得他們油嘴滑舌、只會打嘴砲，雖然一見面時相互看不順眼，但如果能發現對方身上的亮點，生肖鼠將可以把生肖虎當成榜樣與目標，生肖虎則容易對生肖鼠的聰明產生欽佩感，進而向他學習圓滑的待人處事之道，這樣相互學習幫助，雙方都可獲得更大的進步與成長。

2.生肖龍VS生肖兔

一強一弱，互補強烈

生肖龍看不上生肖兔的膽小，覺得他們在裝可憐，而生肖兔也看不慣生肖龍的好大喜功、傲慢不知包容，殊不知，一旦互動變多，就會發現龍與兔的一強一弱是最佳互補代表，生肖龍若能學習生肖兔的細心周到和待人處事的方式，生肖兔受到生肖龍的積極與競爭氣勢的激勵，越是相處，越能互相產生促進而達到最好的效果。

3.生肖猴VS生肖牛

一動一靜，友情漸進

生肖猴有點受不了生肖牛的行事緩慢、沉默寡言，不知變通，而生肖牛則看不上生肖猴那種三分鐘熱度、貪婪享受、投機取巧的風格，這樣一對好動與木頭的組合，卻是越相處越能激發出友情之光，如果生肖猴能學習生肖牛的堅持與耐力，生肖牛懂得欣賞生肖猴的才華，將能釋放更多熱情，更加寬彼此的眼界，創造無限的可能。

4.生肖雞VS生肖狗

歡喜冤家，越走越近

生肖雞看不上生肖狗的喜怒無常、過於盲目死忠、像牛般的固執，而生肖狗則嫌棄生肖雞愛出風頭、自吹自捧、碎念嘮叨，其實，這二人彼此之間有著強烈的吸引力，越吵越容易生情，生肖雞若能看到生肖狗的真誠，而生肖狗則能學習生肖雞的口才並敢於表現，二人很有機會從冤家變朋友，相互間的親近感旁人可是會很羨慕的。