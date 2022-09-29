隨著疫情趨緩，各國開始開放邊境，為了迎接旅客，旅宿業開始超前部署人力，高雄市勞工局於1日將舉辦大型徵才，選定國軍英雄館搭配鄰近百貨商圈，及多家知名旅宿業開出餐飲服務員、房務員及儲備幹部等職缺；另外在地知名製造業及交通運輸業同樣也開出職缺，現場約有千個工作機會。

高雄市府勞工局於10月1日下午2時舉辦中大型現場徵才活動，地點特別選在距離光榮碼頭步行7分鐘的國軍英雄館，搭配鄰近百貨商圈的場地特色，有福華飯店、洲際酒店、麗尊酒店等多家知名旅宿業開出餐飲服務員、房務員及儲備幹部等職缺。

另外，高雄在地知名製造業及交通運輸業，如燁聯鋼鐵、三元能源(台泥集團)、高雄捷運等提供各類工程師、技術員職缺，三福氣體更開出月薪4萬5000元以上的電機電力工程師及機械維修工程師職缺；台積電也將透過視訊面試，應徵技術員、製程工程師、智慧製造工程師。徵才活動總共有1000個工作機會。

勞工局訓就中心楊茹憶主任指出，近幾年疫情影響國內勞動市場人力供需，後疫情時代，各產業隨著復甦的腳步，也都積極招募、儲備人力，期盼透過舉辦徵才活動，嚴選各求才單位所提供的各式工作職缺，讓找工作的市民朋友都可以獲得面試的機會，青年朋友參加還有機會領取「青年尋職津貼」，現場也備有早鳥好禮，前100名來現場填寫履歷參加面試者還可領取福袋。