蔣萬安批「選舉後像起乩」沒口德 陳時中道歉了 @中時新聞網 ​

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前以「小倆口」形容民進黨台北市長陳時中與名嘴周玉蔻的互動，遭陳批評沒有「口德」，但陳時中也曾形容蔣萬安，參選後像「乩童」；陳時中今受訪表示 ，「那沒有口德，我跟他致歉」。

至於周玉蔻之前緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞引發相關風波，衝擊陳時中選情，周昨天向民視、寶島新聲電台請假，暫避風暴，陳時中昨晚臉書發文，希望趕快「撥雲見日」。

被問到是否希望周玉蔻風波能趕快過去，陳時中說，「撥雲見日」不是只單一的事件，是整體的氣氛，希望在陽光下做一個正向的選舉。

他說，發文是要讓選民瞭解他的陣營對於選舉的態度，不管怎麼樣還是維持正向，回歸市政正軌。發文後，很多民眾給他鼓勵，也相當認同。

被問到周玉蔻事件是否拖累選情，因為傳出地下賭盤，原本陳時中要讓蔣萬安2.5萬票，現在變成與蔣萬安PK；陳時中認為，「我不會牽拖別人說拖累了選情」；自己要負責、要努力，既然有這樣的現象，那就更努力，讓政策博取人民的信任。

由於陳時中今拜票的地點在東門市場，剛好是台北市長柯文哲、陳佩琪夫婦住家附近。被問到若巧遇陳佩琪買菜，會跟她說什麼，陳時中說，「應該是早安你好吧」。