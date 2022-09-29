農委會主委陳吉仲任學者時承包農委會研究案報告被指抄襲。國民黨今加碼爆料，陳不僅農委會委託案報告抄襲，科技部委託案報告一樣抄襲，甚至連愛情公寓部落格網站轉載文章都抄，從研究員抄到變計畫主持人，已是抄襲慣犯、騙錢達人。

國民黨文傳會前主委淩濤表示，陳吉仲2015與2017年陳吉仲擔任計畫主持人的拿科技部經費的研究成果報告，文獻回顧各自抄襲40％與57％，且抄襲方式還有夠偷懶，連「愛情公寓」部落格網站轉載文章都抄。

凌濤說，陳吉仲兩份科技部出資研究案報告，抄襲碩博士論文摘要，連抄書都只抄封面，還從1998年一路抄到2008年，台大、海洋大學、中興大學與台北大學學生都是受害者；還抄襲科學人雜誌與大氣期刊2012年文章，丟臉丟到國外。

淩濤批評，陳吉仲擅長用一個研究成果，去接不同的國家出資研究計畫，抄自己過去發表文章，A國家的錢；抄其他人發表文章去應付科技部出資研究計畫，從研究人員抄到變計畫主持人，連文獻回顧都大幅抄襲，已是抄襲慣犯、騙錢達人。

國民黨發言人張斯綱表示，陳吉仲2005年以計畫主持人身分承攬農委會研究計畫報告，陳執筆部分，抄襲自己2003年另一承攬農委會的研究計畫報告比例達77.33％，一魚兩吃、一稿兩用。

張斯綱說，陳吉仲兩篇農委會研究報告的抄襲做法，就是用2003年資助研究的期刊內文與文字，填充2005年研究計畫報告，A農委會的錢，同一個研究成果拿了農委會兩次錢，標準騙錢達人。

國民黨副發言人楊智伃表示，陳吉仲近日在立法院詢答時，面對自己的抄襲案閃閃躲躲，不願意直球對決，說自己研究計畫以最嚴格標準要求、禁得起考驗，實際是連最普通的標準都無法禁得起檢驗，騙國家的錢，還用懶惰的方式抄襲。

楊智伃說，陳吉仲嚴格標準檢視國民黨桃園市長參選人張善政過往執行的宏碁委託案，卻用海一樣寬的標準檢視自己抄襲，嚴以待人、寬以律己。