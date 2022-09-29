正值美國利用南海問題離間中國東協關係，迫使東協國家「選邊站」的背景下之際，中國南海研究院創始院長吳士存呼籲，可藉由中菲油氣合作為先導帶動中菲南海全方位的海上合作，進而帶動我國與南海沿岸國的海上全面合作，降溫南海地緣競爭。

吳士存在大陸《環球時報》撰文稱，菲律賓總統小馬可仕近日表示，菲律賓有意願重啟同中國在南海的石油和天然氣聯合開發談判，以擴大其能源來源的多元化。他還承諾加強菲中關係，並強調這種關係對於兩國都是有利的。此前，他也曾對中方表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。

吳士存強調，小馬可仕總統的最新表態再次讓陷入僵局的中菲南海油氣合作燃起希望。雖然法律適用問題與主權權利行使和管轄權聲索存在關聯，因而具有一定的政治敏感性，但在合作「不影響雙方主權和海洋權利主張、不影響雙方關於海洋法等問題的立場」這一前提下，中菲兩國完全可以通過「共同制定新規則」或「各自適用本國法律」或「適用某一國法律」的方式處理磋商和談判過程中出現的法律適用問題。

吳士存表明，以中菲油氣合作為先導帶動中菲南海全方位的海上合作，進而帶動大陸與南海沿岸國的海上全面合作，可引領南海形勢由大國地緣政治競爭回歸到南海爭議當事國對話、合作的正確軌道，降低中國東協關係中的「南海因素」，這對形成區域多邊主義框架下海上合作與秩序構建為主旋律的地區性海洋合作新格局意義非凡。