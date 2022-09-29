知名音樂人袁惟仁2018年腦溢血昏迷後，病況令人堪憂，如今已是陷入昏迷狀態的植物人；未料，陳文茜今凌晨在臉書以「整理遺照」為主題，放上昔日與袁惟仁的合照時寫上「走了」二字，令網友十分錯愕：「天啊，我不知道他走了」，而稍早他的兒子袁義已曝光最新的病況。

陳文茜2019年時罹患肺腺癌初期，所幸即早動刀已獲得控制，今日凌晨，她自曝正吊著點滴「整理遺照」，並上傳從年輕到老的照片回味，其中有一張是她9年前現身節目《文茜的音樂故事》的記者會，連同袁惟仁等工作人員的合照，引人注目的是，她的貼文卻寫下：「旁邊的小胖，走了」，引起外界一片譁然。

網友們見到後非常錯愕、訝異，紛紛表示意見：「天啊，我不知道他走了」、「小胖還沒走吧⋯」、「或許某種意義上，小胖老師已不復存」、「對呀！還沒走吧」，稍早陸元琪經紀人則回應：「老師在休養中，家人照顧。」而袁惟仁的兒子袁義也報平安：「爸爸沒事喔。」並透露，父親目前一切都平安，感謝大家關心。

陳文茜修改內文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

事實上，袁惟仁4年前在上海摔倒，引發腦溢血昏迷時，被診斷出腦瘤。清醒後，返台已在台北榮總手術安排切除，當時令體重掉了20公斤，之後他一直在台東老家休養；未料，2年前因沒站穩，跌到在地上撞擊到頭部，即使立刻送急診，現況仍已成為「無意識植物人」，據悉他可張開眼睛、但無法認人，目前只能臥病在床，由二姊無悔貼身照顧。

而稍早陳文茜已澄清是她自己搞錯了，可見該篇貼文的圖說，已更正成：「旁邊的小胖(指袁惟仁)，如今他病倒了。為他祈福。」，隨後幽默解釋誤會的緣由：「我半夜吃安眠藥，自己『走了』。記錯，太粗心。非常抱歉。他還在。」令網友恍然大悟外，也頗感趣味。