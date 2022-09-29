美國10年期公債回落，美股4大指數反彈，帶台股今早開高逾百點。統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，聯準會最新點陣圖顯示後續可能將保持高強度升息步調，為市場近期出現修正的主因。但通膨回落趨勢不變，若10月中旬公布的9月美國CPI年增率加速下滑，將為股市帶來正向幫助。另外，目前預期台股的庫存調整將在今年第4季至明年第1季落底，建議投資人低檔分批布局。

檢視台股基金市場，8月底全體台股基金規模3549.13億，台股基金規模前5大的基金公司就占了2066億，市占率近6成。受到股市下跌影響，前5大台股基金公司中包括:統一投信、國泰投信、元大投信、復華投信、安聯投信等。

在總經方面，台灣8月景氣對策信號綜合判斷分數減少1分至23分，連6綠，但燈號為綠燈下限；9項構成項目中，股價指數變動率由-17.5%增加至-11.8%，燈號由藍燈轉為黃藍燈，分數增加1分；貨幣總計數M1B變動率由上月6.7%增至7.8%，燈號續呈綠燈；工業生產指數變動率由上月上修值3.0%減至2.9%，燈號續呈綠燈；製造業營業氣候測驗點由上月上修值88.1點減至86.7點，燈號續呈藍燈。不含趨勢之景氣領先指標由97.29下降至96.38，連續10個月下滑。