國民黨新竹市長參選人林耕仁29日到柴橋里懇託拜票，針對網路上自稱「新竹媽媽」的一篇文章，引起綠白網軍大戰，甚至互嗆「虹衛兵」，林耕仁說，無論是哪個「虹」都應勸說網軍，並強調互噴口水沒有意義，反而是拉低新竹市長選舉的格調。

林耕仁29日在議員參選人徐美惠、里長黃桂蘭陪同下，來到南區柴橋里進行家戶懇託拜票，隨後也訪視95歲的長輩劉五妹，民眾看到林耕仁又驚又喜，直呼「一定當選、為新竹人出口氣！」氣氛相當熱烈。

針對網路上自稱「新竹媽媽」的一篇文章，引起綠白網軍大戰，甚至互嗆「虹衛兵」，林耕仁說，必須尊重每個人在網路發表言論的自由，但綠白挾言論自由之名，卻行相互攻詰之實，則是非常糟糕的錯誤示範。

林耕仁也認為，不管是哪個「虹」，都應該約制勸說「網軍」，並強調互噴口水沒有意義，反而是在拉低新竹市長選舉的格調。

至於余正煌預計29日下午對林智堅提告，林耕仁則說，余正煌當然有主張自己權利的資格，而此事也會影響林智堅輔選沈慧虹的步調，他也認為，這會再度勾起市民對林智堅和沈慧虹「落跑二人組」，拋棄新竹雙辭的印象。