住在左營的民眾（前右）29日希望高雄市政府能盡量照顧老樹，圖為她向高雄市政府工務局養護工程處人員（前左）反映意見。（林瑞益攝）

台灣森林協會理事長莊傑任（右）29日為左營區老樹群請命，希望高雄市政府暫緩施工。（林瑞益攝）

高雄市左營區1棵印度菩提樹與其他樹木因為周圍水泥地的施工問題，導致水泥地卡住地面，護樹團體29日上午希望市府能照顧老樹，請高雄市長陳其邁多為老樹設想。高市府養工處說，已經做妥善規畫，不影響樹木的生長。

台灣森林協會理事長莊傑任上午率領護樹團體與當地民眾到左營大路公園，為老樹群請命，他希望此區域的10棵老樹因為周圍被灌注大面積的水泥與覆土，恐怕快不能呼吸了，就像民眾長期配戴N95口罩一樣，樹木也會因為水泥而感到不舒服。

護樹團體呼籲，市府應立即停工，並邀集樹保專家討論後續恢復作業，以及拆除10棵老樹群樹冠滴水線內的水泥，或維持改建前的鋪面。

市府養工處對此表示，此工程是辦理左營大路人行道改善，同步改善三角公園民眾休憩活動環境，有兼顧原有樹木生長環境及民眾無障礙空間，局部進行鋪面改造，公園老樹周邊硬鋪面改造前470平方公尺，改造後380平方公尺，並無擴大的情形。

對於護樹團體稱灌水泥的工法恐怕令老樹群窒息而亡，影響生長，養工處回應，工程原規畫即已沿樹圍周邊設置直徑4公尺以上樹穴，且未設置阻根版，周邊僅設置必要的無障礙步道鋪面，維持既有原土及綠帶，除可供雨水滲入，也可讓樹根蔓生，兼顧公園既有老樹生長環境。