在演藝圈想成為一線演員，具備足夠的實力以外，運氣也很重要。有時候拍攝電影是一件很辛苦的事情，除了要琢磨劇本與演技，還要上山下海，拍攝條件再危險的地方都要去。曾有一部電影因為拍攝的環境非常辛苦，不但演員跑了一半，連主演都跑了一個，最後導演只能從群眾中隨便找個人來做主演，卻沒想到此群演竟然成為影帝。

這部電影名叫《盲井》，是由李楊執導、編劇，王寶強、李易祥、王雙寶等主演的劇情片，該戲主要是講述了兩個生活在礦區的閒人靠害人賺錢的故事。因此場景設定在煤礦區，而當時的煤礦區條件相當差，而導演李楊為追求真實性，演員們常常需要在煤礦區待上十幾個小時，十分辛苦。

起初所有演員還能忍受著艱苦環境，但有次劇組選在小煤礦區裡拍戲，沒想到演員們在地下連續工作20多個小時上來後，煤洞就坍崩了，當時很多人都嚇壞了，一些演員也忍受不了這種危險性，因此放棄繼續演下去，這其中包括一名主演。

主演臨時棄演的情況，讓導演李楊很困擾，但電影要繼續拍攝下去的話，他只能從1000多個群演中選主角，千挑萬選之下，他選擇了王寶強，而王寶強也不負導演的知遇之恩，成功飾演了這個腳色，且演技等各方面完全不比原來的主演差。最後，王寶強靠著第一次當主演，獲得了影帝的稱號。