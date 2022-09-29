蘇格登（Singleton）專為台灣市場釀造的蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，即起至10月30日在信義區香堤大道上打造快閃「蘇格登13年醇金吧」，除了享受蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌的醇香，現場還有時下最流行的沉浸式投影體驗，在秋涼的季節吹著涼風、品味佳釀，最是快意人生。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌是以緩蒸慢餾、雙桶平衡風味的酒體上，並以法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒酒桶過桶，該貴腐酒素有「甜酒愛馬仕」之美譽，獨特的酒香與甜味為威士忌增添迷人的風味，是蘇格登果香風味最為豐富的一款威士忌，可作為夏日調酒的基酒，深受台灣消費者及威士忌行家的喜愛，佳評如潮，一瓶難求。

蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，以藍綠與金色為主調色調。（Singleton提供）

為了讓向隅的消費者品嘗蘇格登醇金13年威士忌，蘇格登特別在信義區設立快閃吧，活動體驗入場票價為每人200元即可享用，現場還有打卡送小點的活動，以及加價單杯蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版或蘇格登15年單一麥芽威士忌。

蘇格登醇金13年期間限定「醇金吧」，可品嘗蘇格登醇金13年冰飲。（Singleton提供）

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