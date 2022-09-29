聯準會強勢升息帶動資金回流，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院重申對於外匯管制的立場，強調「任內都不會實施外匯管制」；面對新台幣近來跌跌不休，他認為疏導的效果會比阻擋好，畢竟「洪水不能擋，要來擋也擋不住」。

至於央行持續阻貶，立委擔憂台灣會否被美國列入匯率操縱國，央行總裁楊金龍斬釘截鐵地回答：「我敢說不會」。

楊金龍27日於立法院答詢時，被問及若兩岸局勢緊張，短期外資大量撤出1000億美元要如何因應；他表示，若發生短期大量撤出，央行可以進行外匯管制。

由於「外匯管制」太敏感，甚至被指為台股昨日暴跌推手，央行除了昨晚發布新聞稿詳述立場，楊金龍上午赴立法院進行業務報告時也重申，央行有能力因應資本流出，不會實施外匯管制。

楊金龍指出，台灣外匯存底截至6月底有5490億美元，外幣流動性更高達6914億美元，這些資源足以因應國際資本大幅移動；台灣在1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，均透過彈性有效貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場。

楊金龍說，即便過往重大金融危機，台灣也度過危機，也沒有實施外匯管制，並承諾在他任內，不會實施外匯管制。

對於新台幣今年以來大幅貶值，楊金龍解釋是大環境的因素，特別是美國聯準接連升息帶來的影響，其他國家狀況一樣是股匯齊跌，「畢竟洪水要來、擋都擋不住」，但他認為洪水不能擋，要用疏導的方式，也許「比你用擋的效果還好」。