疫情影響許多人生計，也影響社福機構的愛心捐款，新北市議會議長蔣根煌29日邀集新北市轄內多個社福機構代表至議會敘談，並致贈慰問金，也承諾將繼續與所有議員同仁共同為弱勢族群爭取更多權益與補助。

新北市議長蔣根煌今邀集愛心育幼院、新北市愛樂發展中心、新北市新莊頭前庄障礙者日間照顧中心、新北市新莊幸福身心障礙者日間照顧中心、新北市私立常福緣老人長期照護中心、新北市新莊幸福小作所、新北市新豐小作所及新北市新莊中港小作所等單位代表至議會敘談，並致贈慰問金。

蔣根煌指出，往年都會親自率團至轄內各社福單位訪視，但今年礙於BA.4、BA.5變種病毒傳播力高，為避免社福機構內部感染風險，改邀各單位代表至議會。

蔣根煌說，新冠肺炎疫情衝擊許多產業，間接影響到民間的愛心捐款，讓不少社福機構捉襟見肘。這些社福機構長期彌補著政府資源不足的缺口，不但減輕個案家庭的負擔，也讓身心障礙的朋友能夠學習自立、融入社會，期待社會大眾能夠發揮愛心，為弱勢族群創造更友善的環境。

新北市社會局長張錦麗表示，感謝蔣議長長期關懷弱勢，並且大力支持相關預算，出席的各單位代表則紛紛向議會表達感謝之意。新北市愛樂發展中心主任王章峯更進一步表示，感謝蔣議長對身心障礙者的關懷，相信在議會與市府共同努力下，必定可以創造「有愛無礙」的社會環境。