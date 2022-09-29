防止肌少症要多做肌力運動。（吳敏菁攝）

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，很多人以為跌倒骨折就是骨鬆引起的，其實是肌力不足，因撞擊力大，即使沒有骨鬆照樣骨折。（吳敏菁攝）

74歲的張姓阿嬤不小心跌倒後小腿骨折，家人納悶阿嬤吃很多保骨健康食品，怎麼還會骨鬆而跌倒骨折？衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，很多人以為跌倒骨折就是骨鬆引起的，其實是肌力不足，因撞擊力大，即使沒有骨鬆照樣骨折。

廖曜磐強調，民眾多認識骨鬆是骨頭脆弱，稍微一撞就骨折，但肌少症卻常被忽略，成為失能殺手。張姓阿嬤外觀肌肉鬆垮，肌力不足，走路沒法平衡，家人早就買了葡萄糖胺、軟骨素、UC2等各類的保骨健康食品給阿嬤吃，了解骨鬆，卻沒有肌少症的概念。

廖曜磐說，肌少症指的是肌肉量減少，老化過程中運動神經退化、蛋白質合成減少、營養供給不足或慢性病等因素而造成。有研究指出，40歲之後，肌肉量會以每10年減少8％的速度流失，70歲後則以每10年減少15％的速度流失，大腿肌肉減少得更快，很多年長者雙腿細小，就可能是肌少症。

廖曜磐表示，肌少症沒有量化的檢測標準，常見徵兆，在平地行走速度小於每秒鐘0.8公尺，時常跌倒；手握力變差，擰不乾毛巾；覺得四肢無力，難以從椅子上起身；沒有刻意減重但體重減輕。出現上述情況，肌少症恐已悄然上身。

彰化醫院復健科物理治療組長陳綺昀說，牙口不好的老人家營養吸收不好，以及臥病在床者四肢幾乎不動，最常出現肌少症，換句話說，年長者要減緩肌肉流失速度就要營養足夠，並搭配足夠的運動。

要怎麼「養肌肉」？廖曜磐指出，年長者每公斤體重每天應攝取1至1.5公克的優質蛋白質，以60公斤無特殊限制的長者1天至少要食入60公克，約3至5個手掌大小的肉類，太多蛋白質可能造成腎臟負擔，應分配到3餐。並建議選擇有氧舞蹈、快走等強化肌耐力運動或太極拳、瑜伽等增進身體平衡感的運動，阻抗性運動是對抗肌少症最有效的方式，如舉啞鈴、舉重、仰臥起坐、伏地挺身等。