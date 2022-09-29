知名房地產投資客「帥過頭」過去靠著揪團炒房大賺一筆，外傳經手過3千間房，身價一度高達5億，但2018年爆出他打著台積電設廠名號，炒作苗栗竹南房產卻慘賠作收，之後生活窮困潦倒，甚至一天只能吃一餐度日。他近期受訪時則透露，過去炒房最慘曾賠2、3億元，之後將在八里租屋。

自稱帥過頭的黃家進是房市投資大戶，他接受ETtoday採訪時提到過往的炒房事跡，他從2003年SARS在北市肆虐期間，開始在網路號召揪團買房，不出資、不登記名下，成交後和投資人三七分帳，而且是帥過頭分得七、網友分得三，在2014年間鼎盛時期，一年能累積300多間房子交易。

不過2016年房地合一稅上路後，房價因此出現大幅鬆動，帥過頭旗下不少網友開始恐慌性賣房，導致他投資碰壁，當初至少賠了2、3億元。他也坦言自己長期不持有房產，因為怕會遭到政府調查，從2005年開始，都是靠著與其他網友租屋維生。

帥過頭過去靠著揪團炒房聲名大噪，他2014年以台積電會在竹南設廠為誘因，在網路上鼓吹民眾買房投資，11名投資人聽信後，共同集資不到400萬元，竟買下要價1400多萬元、一間竹南的4層樓透天建案，但在合約到期後，台積電直至2018年遲遲沒來設廠，房價也因此大跌4成，慘摔至僅剩下800多萬元。帥過頭在爆出官司糾紛後淡出房市，他透露如今過著節儉生活，租在蛋白區老公寓渡日，未來即將搬到八里。