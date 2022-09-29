江蘇省委原副書記張敬華涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由湖北省武漢市人民檢察院審查起訴。最高檢今公布，武漢市人民檢察院已向武漢市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段依法告知被告張敬華享有的訴訟權利，並訊問被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：張敬華利用擔任江蘇省環境保護廳廳長，徐州市委副書記、市長，鎮江市委書記，江蘇省人民政府秘書長，江蘇省人民政府副省長，江蘇省委常委、南京市委書記兼南京市江北新區黨工委書記，江蘇省委副書記等職務上的便利，或利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、專案開發、債務催收、職務提拔等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

今年5月31日，中紀委通報張敬華被「雙開」，並痛批張敬華喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟資料造假，違規干預插手市場經濟活動；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。