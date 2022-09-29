怪獸颶風伊恩（Hurricane Ian）以毀滅式的威力，橫掃美國佛羅里達州西南部，掀起12-18英尺約（3.6—5公尺）高的巨浪，吞噬了邁爾斯堡（Fort Myers）的許多民宅和車輛。
綜合CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）等外電29日報導，在時速 155英里（近250公里）的狂風下，棕櫚樹被連根拔起、紅綠燈墜落地面，也導致超過200萬戶停電。
佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在晚間演說中警告當地民眾，還可能出現更糟的狀況。而邁爾斯堡是最早遭颶風侵襲的佛州城市之一，只見海嘯式洪水衝擊，道路瞬間變成河流。
此外，佛州沿海城市那不勒斯（Naples）和薩尼貝爾島（Sanibel Island）也受到鋪天蓋地的颶風震撼，除了房舍遭洪水淹沒外，四處亂飛的碎片也破窗而來。那不勒斯居住的大都是老年人，由於洪水來襲，有數百計民眾受困屋頂。當地官員說，從周三晚上10點開始實施強制宵禁，一直持續到周四早上6點為止。
美國邊境巡邏隊（Border Patrol）證實，在1艘古巴移民船沉沒在佛州海岸外後，有23人失蹤。而在馬丁郡（Martin County）附近，警局證實，有1名34歲的建築工人在棕櫚市（Palm City）附近的水中被發現死亡。
文章來源：Monstrous EIGHTEEN FOOT storm surge swallows Fort Myers and leaves hundreds of families clinging to their rooftops: Record-breaking Hurricane Ian leaves one million without power and sends tsunami of flood water crashing up West Coast
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