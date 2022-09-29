怪獸颶風伊恩侵襲美佛州

First-person view of storm surge from Hurricane Ian in Fort Myers Beach, Florida



The camera is 6 feet off the ground‼️pic.twitter.com/bQSF3MkaPT — UberFacts (@UberFacts) September 28, 2022

怪獸颶風伊恩（Hurricane Ian）以毀滅式的威力，橫掃美國佛羅里達州西南部，掀起12-18英尺約（3.6—5公尺）高的巨浪，吞噬了邁爾斯堡（Fort Myers）的許多民宅和車輛。

綜合CNN新聞網和《每日郵報》（Daily Mail）等外電29日報導，在時速 155英里（近250公里）的狂風下，棕櫚樹被連根拔起、紅綠燈墜落地面，也導致超過200萬戶停電。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在晚間演說中警告當地民眾，還可能出現更糟的狀況。而邁爾斯堡是最早遭颶風侵襲的佛州城市之一，只見海嘯式洪水衝擊，道路瞬間變成河流。

怪獸颶風伊恩（Hurricane Ian）肆虐佛州

BREAKING | Hurricane #Ian brings catastrophic storm surge to Naples, Florida with water moving into houses. Social media channels show residents SWIMMING in the surge in their houses.



DO NOT DO THIS. You don't know what may be in this water, including chemicals! pic.twitter.com/PeFfCpLklx — Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022

怪獸颶風伊恩（Hurricane Ian）颶風肆虐佛州

此外，佛州沿海城市那不勒斯（Naples）和薩尼貝爾島（Sanibel Island）也受到鋪天蓋地的颶風震撼，除了房舍遭洪水淹沒外，四處亂飛的碎片也破窗而來。那不勒斯居住的大都是老年人，由於洪水來襲，有數百計民眾受困屋頂。當地官員說，從周三晚上10點開始實施強制宵禁，一直持續到周四早上6點為止。

美國邊境巡邏隊（Border Patrol）證實，在1艘古巴移民船沉沒在佛州海岸外後，有23人失蹤。而在馬丁郡（Martin County）附近，警局證實，有1名34歲的建築工人在棕櫚市（Palm City）附近的水中被發現死亡。