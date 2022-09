我國與菲律賓、以色列、馬爾地夫、斯里蘭卡及柬埔寨共6個亞洲國家,於本(2022年)年9月28日共同簽署「亞洲資訊通路聯盟聯合宣言」(A Declaration of Cooperation on the Guiding Principles for the Asian Access to Information Alliance),成立「亞洲資訊通路聯盟」(Asian Access to Information Alliance,簡稱AAIA)。

AAIA是以言論自由、資訊公開及公民賦權為基礎、守護民主為目標而成立的多邊組織,由菲律賓倡議成立,希望亞洲區域內民主國家共襄盛舉,推動交流與合作。聯合宣言敘明,AAIA基於信任、公開,以及對民主承諾而組成,藉由共同合作,達成民主保障及維護,並認為言論自由、資訊公開及資訊近用是公民的基本權利,主張「資訊」在議程建構、決策,以及國家發展、轉型過程中,扮演相當重要的角色。

我國本次以正式國名「Republic of China (Taiwan)」加入成為AAIA創始會員,由國家發展委員會施克和副主任委員代表出席聯合宣言簽署儀式。施副主任委員致詞時表示,我國自1990年代開始民主轉型以來,民主理念與運作模式已成為社會共同價值,民主自由的風氣提供了台灣公民社會蓬勃發展的環境,Covid-19疫情經驗讓我們體認到,唯有資訊的公開透明、完善的公民參與,才能強化民主體制的韌性。作為國際社會可靠夥伴,台灣願意積極地透過各種合作機制,與各國分享台灣在資訊開放、公民參與方面的發展經驗,為區域民主深化做出實際貢獻。

AAIA宣布成立後,未來將由菲律賓與各創始會員國進行憲章研擬,作為創始會員國,本會將持續協同外交部等相關單位參與AAIA相關工作,並在該聯盟與其他會員國交流及討論開放政府及資料公開相關議題,分享我國開放政府與資訊自由的成就,促進與亞洲區域內的合作與交流,提升國際多邊參與。