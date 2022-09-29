香港北威國際集團董事總經理劉憶如今天表示，美國道瓊昨晚大漲548點，三大指數同步走揚，連續6黑之後的美股終於暫時止步。昨天的美股反彈，與英國宣布繼續QE(量化寬鬆)有最大關係。

劉憶如指出，美國聯準會堅決抗通膨，明白表示即使付出經濟成長的代價，也要繼續升息。上周公布的升息計劃讓市場聞風喪膽，短天期殖利率高於長天期的「利率倒掛」現象，更讓景氣衰退的預期如影隨形。

劉憶如認為，英國央行在這樣的時間點，決定再採QE，將「對抗通膨」的優先順序，暫時擺到「挽救經濟」之後；這決定不但讓英國市場鬆一口氣，也直接影響了昨天開盤後的美國。

劉憶如表示，QE直接影響長天期利率，且因全球利率具連動關係(尤其歐美大國)，英國的QE購債因此也衝擊美國債市。昨天美國10年期公債殖利率自原先的3.96%，大幅拉回至3.7%，創下13年來最大單日跌幅，股市債市價格再度同步飆升。今天亞洲市場及歐美後續幾天的表現，應予以密切觀察。