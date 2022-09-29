行政院會今（29）日拍板敲定邊境續朝穩健開放方向邁進，即今日起首階段鬆綁、10月13日擴大放寬國境，即入境「0+7」免居隔，每周入境上限15萬人次、開放非免簽國入境，重新開放觀光團出入境等，相關具體措施將在下午疫情指揮中心記者會中說明。

行政院長蘇貞昌表示，考量台灣無論是疫苗施打率、快篩試劑及抗病毒藥物等各方條件均準備充分，上周院會已宣告將自今日起實施首階段近程開放措施，即每周入境上限提升至6萬人次、「3+4」全程一人一室、取消機場唾液PCR改發4劑快篩、全面恢復免簽等。

蘇貞昌指出，經過這周以來觀察，國內疫情走向均在指揮中心研判與掌握中，目前病例數未超過2周前推估高峰，近一周來國內確診數較前周降低3％，且重症率未增加、死亡率降低。昨天前往桃園國際機場視察相關國境開放準備作業情形，也都大致準備就緒。

因此，除了今日起實施的首階段鬆綁外，蘇貞昌同意指揮官王必勝提議，將繼續朝邊境穩健開放方向邁進，即日起經2周預告期後，自10月13日起再擴大國境開放，正式實施入境「0+7」免居隔，每周入境上限15萬人次、開放非免簽國入境，重新開放觀光團出入境等。

按指揮中心規畫，10月13日起機場恢復常態入境通關，撤除審單區、改於入境行李提取大廳發放快篩試劑。入境者免居隔、改採7天自主快篩，入境當日、自主防疫首日及有症狀時快篩，外出須有2日內快篩陰性結果。

此外，確診隔離需求由衛福部醫福會集中檢疫場所統籌調度，防疫旅館全數回歸一般旅館經營，交通部將在轉型期提供鼓勵措施，防疫車隊則持續營摁，優先載送有症狀入境旅客，無症狀者將可搭乘大眾交通運輸工具。

入境團體旅遊方面，將修正旅遊業出入境團體旅遊指引，入境團客由旅行社安排遊覽車或專車接送、不與國人同桌共餐。住宿原則一人一室、同行同團可採多人一室，旅客確診轉送及收治流程則依現行通報機制辦理，由導遊協助協處。

蘇貞昌請疫情中心指揮官王必勝在下午的疫情記者會中，向國人妥為說明各項具體措施內容。同時，各部會這段期間要就各自業管部分配套或調整，妥為對外說明，務必做好各項措施的轉型調整。

蘇貞昌指出，如入境發放快篩流程與動線，都要再三模擬各種可能狀況、做好宣導。若遇到民眾反映相關狀況、監測到可能雍塞情形，也要能立即機動調度處理、積極改善，務必從民眾角度思考，使通關各環節順暢。

此外，各地方政府也要配合調整各項措施內容，如取消發送居檢通知書、停止關懷服務，防疫旅館回復一般經營，務必要讓各縣市政府提早了解掌握，屆時能全國一致實施，不要有所參差。

蘇貞昌表示，儘管目前國內疫苗施打率已相當高，但在國境擴大開放之際，也要加強自身免疫力，政府購買的300萬劑莫德納次世代疫苗，最後一批已在今早運抵、全數到貨。明日起將開放12～17歲青少年接種副作用相對較低的Novavax疫苗，請符合施打資格的各年齡國人踴躍施打，盡速獲得完整及加強的保護力。