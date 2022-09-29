英國央行緊急宣布救市計畫，激勵隔夜美股強勁反彈，周四香港恆生指數盤中漲1.12%，報17443.28點。國企股(H股)漲1.1%，為6022.82點。

在英國新政府推出的大規模減稅方案導致英鎊暴跌、英國公債殖利率飆升後，為了使市場恢復穩定，英國央行周三宣布將收購長期公債。英鎊應聲反彈，英國公債殖利率急速回落，並帶動美國10年期債息跌破4字頭，報3.731%。隔夜美股道瓊、標普500和那斯達克指數均大漲約2%。由中概股組成的金龍中國指數隔夜收漲1.44%。

恆生科技股指數目前漲0.68%，表現不如大盤。阿里巴巴漲4.15%，表現最佳，其次為百度集團和中芯國際漲近3%，京東集團漲2.4%。明源雲跌12.8%，跌幅最大，其次為聯想跌5%。

英鎊回穩，對英國資產有較大曝險部位的匯控、長和、長實均見反彈。出售波老道項目之住宅與車位可望帶來63億港元收益，亦為長實股價帶來提振，稍早前一度漲近4%。

受原油價格大漲激勵，中海油及中石油均升約2%。

在人民幣急貶陰影籠罩下，中國地產股持續下挫，碧桂園服務跌2.4%，碧桂園跌7.41%。旭輝遭摩根大通調降評級至「減碼」與調降目標價，目前股價崩跌25.6%。

兩支今天新掛牌股票均走跌，零跑汽車大跌逾30%，萬物雲跌4.8%。

嗶哩嗶哩目前漲1.7%，稍早前一度上漲5.5%，該公司下周一起轉為在聯交所和那斯特雙重主要上市。